Premiera trekkingowego roweru elektrycznego Jeep JE-C28L z baterią pod bagażnikiem

Aż do 55 km na jednym ładowaniu. Szybkie ładowanie urządzenia i wygodna wyjmowana bateria

Jeep JE-C28L posiada akumulator o pojemności 10Ah, pozwalający na rowerowe wycieczki na dystansie do 55 km. Dużą jego zaletą jest to, iż jest on umieszczony pod bagażnikiem i istnieje możliwość szybkiego jego wyjęcia w celu naładowania, które trwa zaledwie od 4 do 6 godzin. Użytkownik nie musi zatem martwić się o brak miejsca do ładowania jednośladu, ze względu na jego gabaryty – może wygodnie przenosić baterię i ładować ją w dogodnym dla siebie miejscu.

Komfortowy e-rower dla kobiet, osób starszych i ceniących sobie wygodę

Rower elektryczny Jeep JE-C28L posiada silnik o mocy 250W, który pozwoli na jazdę z prędkością do 25 km/h oraz solidną 44 cm ramę o tradycyjnym, miejsko-turystycznym profilu. Model JE-C28L wyposażony został również w 6-biegowe przerzutki marki Shimano oraz błotniki, dzięki którym jazda będzie nie tylko bardziej efektywna, ale i komfortowa. Umieszczony nad baterią bagażnik umożliwi wygodny transport zakupów lub rzeczy osobistych. Rower Jeep JE-C28L został wyposażony w duże, miękkie a co za tym idzie wygodne siodełko.

O bezpieczeństwo użytkownika pomogą zadbać z kolei hamulce typu V-break oraz oświetlenie, umieszczone z przodu i z tyłu pojazdu. E-rower posiada także wyświetlacz LED, umieszczony przy kierownicy, by móc wygodnie kontrolować rozwijaną przez pojazd prędkość.

Jeep JE-C28L w kolorze czarnym, białym, niebieskim dostępny jest na mediamarkt.pl w cenie 3999 zł.