Premiera hulajnogi elektrycznej Fiat 500X-F12 na polskim rynku

FIAT 500X-F12 to pierwszy model hulajnogi z nowej serii X, nawiązującej stylistycznie do należącego do marki modelu auta – FIATA 500X. To urządzenie dla wszystkich, którzy zwracają uwagę na design i możliwość poruszania się na długich dystansach. Najważniejszą cechą, która odróżnia model F12 od innych hulajnóg są bardzo duże, 12-calowe pompowane koła oraz akumulator o pojemności aż 15Ah, dzięki któremu na pełnym naładowaniu baterii można pokonać aż 55 km. E-hulajnoga 500X-F12 dostępna jest m.in. na euro.com.pl oraz mediaexpert.pl.