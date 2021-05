Nowa wyczynowa e-hulajnoga z podwójną amortyzacją, tempomatem oraz 350W silnikiem – Rider w wersji RS Sport

Hulajnoga Rider RS Sport to propozycja dla miłośników ekstremalnych doznań – sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i w terenowych, trudnych warunkach. Ten e-pojazd dla dorosłych i młodzieży, dzięki 8,5-calowym kołom i kątem natarcia do 15°, pozwala na szybsze i bezpieczniejsze pokonywanie wzniesień, a duży 350W silnik na rozwinięcie prędkości do 25km/h. Dostępny jest u oficjalnego dystrybutora – 4cv oraz na mediamarkt.pl.