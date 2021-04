RiDER STRONG już w Polsce. Lekka, wytrzymała hulajnoga dla dorosłych z pojemną baterią i zasięgiem nawet do 55 km

Pojemny akumulator. Nawet do 55 km na jednym ładowaniu

To ważące niecałe 16 kg urządzenie charakteryzuje się ciekawym designem i rzadko spotykanymi na rynku parametrami. E-hulajnoga RiDER STRONG wśród innych wyróżnia się pojemnym, 15Ah akumulatorem, który w połączeniu z 350W silnikiem pozwala na pokonanie odległości nawet do 55 km. Ładowanie baterii trwa od 6 do maksymalnie 7 godzin.

Komfort jazdy dzięki dużym kołom

Duże, 10-calowe koła dadzą dobrą stabilność podczas jazdy, a także możliwość łatwego pokonania wzniesień do 15°, dzięki czemu pojazd sprawdzi się nie tylko w mieście, ale i w bardziej wymagającym terenie. RiDER STRONG udźwignie do 120 kg, podczas gdy większość hulajnóg na rynku pozwala na udźwig do 100 kg. Maksymalna prędkość pojazdu wynosi 25 km/h.

Tryby prędkości i wbudowany tempomat

Trzy tryby pracy – ECO, D i S – pozwalają na jazdę z maksymalną prędkością odpowiednio 15, 20 i 25 km/h. Pozwala to na zarówno bezpieczne poruszanie się dostosowane do warunków ruchu, jak i wydłużenie czasu pracy akumulatora. Z kolei użycie tempomatu poprawia komfort jazdy w trakcie pokonywania dłuższych tras. O bezpieczeństwo kierowcy pomogą zadbać również światła LED, umieszczone z przodu i tyłu pojazdu.

Charakterystyczny design i unikalna konstrukcja hulajnogi są kwintesencją sportowego stylu. Elektryczna hulajnoga RiDER STRONG dostępna jest w cenie 2299 zł na euro.com.pl oraz w cenie 2998 zł mediamarkt.pl.