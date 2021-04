Designerskie smart hulajnogi amerykańskiej marki Bird w oficjalnej sprzedaży w Polsce

Rozwiązania smart i solidne wykonanie

Smart hulajnogi od Bird – One i Air – zostały wyposażone w inteligentny system zarządzania akumulatorem i Bluetooth. Dzięki połączeniu z aplikacją w języku polskim można sprawdzać historię pokonanych tras, poziom naładowania baterii, a także, w przypadku modelu One, dzięki modułowi GPS, także sprawnie lokalizować hulajnogę oraz otrzymywać powiadomienia w przypadku nieuprawnionej próby dostępu do urządzenia podczas, gdy blokada urządzenia jest aktywna.

Producenci zadbali o komfort i bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg nie tylko w postaci rozwiązań smart, ale także w kwestii doboru materiałów, z których wykonano urządzenia. Do produkcji ram zarówno w Bird One, jak i Bird Air, użyto aluminium klasy lotniczej – stopu z dodatkiem m.in. miedzi, który wyróżnia nie tylko niski ciężar właściwy, ale także odporność na ścieranie, wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz właściwości izolacyjne. Hulajnogi są także odporne na zachlapania – wersja One posiada stopień ochrony IP34, a Air – IP35.

Bird One

Flagowa ważąca 17,5 kilogramów e-hulajnoga Bird One posiada ramę wykonaną z aluminium klasy lotniczej – sama główka ramy urządzenia została stabilnie zamocowana, by zapewnić użytkownikowi bezpieczną i płynną jazdę. Pojazd charakteryzuje duży zasięg – urządzenie posiada akumulator o pojemności aż 12,8 mAh, dzięki któremu przejechać można nawet do 40 kilometrów na jednym ładowaniu, które trwa około 6 godzin.

Model wyposażono również w wygodny wyświetlacz LED z prędkościomierzem i wskaźnikiem naładowania baterii, specjalnie zaprojektowane, 9-calowe bezdętkowe i odporne na przebicie opony, pozwalające na łatwiejsze pokonywanie krawężników, a także mocny 300W silnik napędowy z funkcją hamowania, który pozwala na rozwinięcie prędkości do 29 km/h. Dla większego bezpieczeństwa hamowanie pojazdu odbywa się nie tylko za pomocą manetki umieszczonej z przodu pojazdu, ale również tylnego hamulca bębnowego. Ponadto hulajnoga wyposażona została również w ulepszone oświetlenie LED z mocą do 40 lumenów. Blokowanie i odblokowywanie jej odbywa się za pomocą specjalnej, zainstalowanej na smartfonie aplikacji.

Bird Air

Bird Air to lekki ważący zaledwie 13,6 kilogramów model inteligentnej e-hulajnogi amerykańskiego producenta, który może udźwignąć do 100 kilogramów. Posiada 250W silnik napędowy z funkcją hamowania i napędem na koło tylne, gwarantującym zwiększoną przyczepność i przyspieszenie podczas jazdy – prędkość maksymalna, jaką osiąga pojazd, wynosi do 25 km/h. Akumulator z szybkim ładowaniem w zaledwie 3-4 godziny pozwala na pokonanie dystansu do 25 km. E-hulajnoga wyposażona została również w wygodny wyświetlacz LED, pokazujący zarówno prędkość, jak i poziom naładowania baterii. Urządzenie można złożyć, aby wygodnie przetransportować je komunikacją miejską lub autem.

Bird Air to nie tylko mocny silnik i solidna rama, ale również opony, pozwalające na łatwiejsze pokonywanie krawężników, zapewniające bezpieczeństwo użytkowania – firma Bird wyposażyła model w odporne na przebicia specjalnie zaprojektowane bezdętkowe 8-calowe koła „never flat”.

Birdie

Trójkołowa hulajnoga Birdie stworzona została z myślą o najmłodszych. Model, dostępny w trzech wersjach kolorystycznych – białej, czarnej i różowej – waży zaledwie 3 kilogramy. Podobnie jak w Bird One i Bird Air, rama pojazdu wykonana została z aluminium klasy lotniczej, charakteryzującym się m.in. wysoką wytrzymałością mechaniczną. Kierownica została pokryta gumową powłoką, zapewniając wygodny i pewny chwyt. Dla większego komfortu jazdy oraz wygodnego sterowania hulajnogą pojazd wyposażony został w szerokie uretanowe koła, charakteryzujące się odpornością na ścieranie i miękkością, co pozytywnie wpływa na komfort jazdy, wykonany z nylonu podest, a także kierownicę z regulacją wysokości, dzięki czemu można łatwo i szybko dostosować ją do wzrostu dziecka. Hulajnogi z serii Birdie udźwigną do 50 kilogramów i przeznaczone są dla dzieci od lat 3.

Seria Birdie, podobnie jak Bird One i Bird One, posiadają amerykańskie i międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa.

Bird One dostępny jest w kolorze czarnym, białym i różowym w cenie 5999 złotych, Bird Air w kolorze czarnym i szarym za 3499 złotych i Birdie w kolorze czarnym, białym i różowym za 499 złotych na stronie https://riderstore.pl/pojazdy/bird/.