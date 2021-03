Premiera e-hulajnogi FIAT F500 F10 CROSS z ogumieniem wykonanym w technologii “honeycomb”

Jak wynika z analiz firmy konsultingowej McKinsey, przeprowadzonych na siedmiu największych globalnych rynkach, w latach 2021-2022, powrót do „nowej normalności” spowoduje, że zainteresowanie osobistymi urządzeniami osobistego transportu, jako bardziej higienicznymi i ekologicznymi, nie tylko powróci do stanu sprzed pandemii, ale może wzrosnąć nawet o 9 proc. w porównaniu do roku 2019. W odpowiedzi na zwiększającą się ich popularność wśród klientów, firma 4cv postanowiła wprowadzić na polski rynek nowy model e-hulajnogi marki FIAT – FIAT 500 F10 CROSS.

Nowy model elektrycznej hulajnogi FIAT 500 docenią wszyscy, którzy od urządzeń tego typu wymagają bezpiecznej i komfortowej jazdy w niestandardowych warunkach. Tak jak poprzednie wersje model ten nawiązuje swoim wyglądem do znanego i lubianego samochodu – Fiata 500. Minimalistyczny design i przemyślana kolorystyka hulajnogi są kwintesencją włoskiego stylu.

Najważniejszą cechą, która odróżnia model CROSS od pierwszego, popularnego modelu F10, są jego 10-calowe koła z szerokim 2.5-calowym ogumieniem przypominającym plaster miodu, wykonanym w technologii „honeycomb”. Zapewnia to nie tylko większą trwałość, ale także bezawaryjność w trudnych warunkach użytkowania podczas jazdy i odporność na wszelkiego rodzaju uszkodzenia i przebicia. Duże koła zapewniają też świetną amortyzację podczas jazdy na nierównym i wymagającym podłożu.

Hulajnoga FIAT F500-F10 CROSS została wyposażona w silnik o mocy 350W, który pozwala poruszać się jej z prędkością do 25 km/h. Akumulator o pojemności 10Ah gwarantuje z kolei przejechanie na jednym naładowaniu baterii aż do 25 km trasy, a sama bateria, aby osiągnąć pełną moc, ładuje się od 6. do maksymalnie 8. godzin. Wbudowany cyfrowy wyświetlacz pokazuje trzy tryby szybkości jazdy: do 10 km/h, 15 km/h i 25 km/h. Tempo reguluje się specjalną manetką, która umiejscowiona jest na rączce kierownicy. Naciśnięcie manetki powoduje regeneracyjne hamowanie silnikiem i przede wszystkim uruchomienie tylnego hamulca bębnowego, który jest obudowany i dzięki temu odporny na błoto i zachlapania.

Na uwagę zasługuje też lżejsza niż dotychczas rama, wykonana ze stopu aluminium, która może unieść ok. 120 kg. Warto też wspomnieć o bardzo przemyślanym systemie składania. Na tylnym błotniku umieszczono niewielki uchwyt, o który można zaczepić złożoną kierownicę i zablokować ją w tej pozycji. Ułatwia to zarówno jej podnoszenie, przewożenie, ale także przechowywanie.

Pojazd posiada przednie i tylne oświetlenie LED, które bardzo przydaje się podczas jazdy wieczorem i w nocy oraz daje gwarancję, że zostaniemy zauważeni w każdych warunkach pogodowych. Dzięki klasie odporności IPX4 nie musimy martwić się, kiedy urządzenie zostanie zachlapane lub gdy będziemy korzystać z niego w czasie lekkiego deszczu.

Hulajnoga FIAT F500-F10 CROSS jest dostępna w czterech wersjach kolorystycznych: białej, żółtej, czerwonej i czarnej w cenie 1999 złotych. Znaleźć ją można w sklepie oficjalnego sprzedawcy - 4CV, a także sklepach internetowych należących do sieci RTV EURO AGD oraz MediaExpert.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: